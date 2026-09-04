Galmés pide la dimisión del delegado del Gobierno por "ocultar" información sobre la llegada de migrantes

Archivo - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés - Tomás Moyá - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha pedido la dimisión "inmediata" del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por "ocultar" información sobre la llegada de personas migrantes a las costas del archipiélago.

Galmés, en declaraciones a los medios durante la presentación del inicio de obras de la rotonda de Sóller, se ha mostrado "muy indignado" tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.

Así, ha reclamado la comparecencia de Rodríguez para que dé "todas las explicaciones" y diga "por qué lo ocultó si tenían los informes". "En Mallorca estamos inseguros, nos ha desprotegido y abandonado una vez más", ha criticado.

Igualmente, ha vuelto a pedir la activación de Frontex en Baleares como "una medida imprescindible para poder parar las mafias, las llegadas de pateras y, sobre todo, para evitar más muertes en el mar".

El presidente insular ha hecho hincapié en la situación de "incertidumbre muy grande" que, a su entender, sufre Mallorca, y ha hecho referencia a la última patera arribada a la isla.

"Vienen preparados, con las instrucciones bien dadas y encienden una bengala para decir 'estamos aquí' y que a partir de este momento se les dé toda la cobertura desde el Gobierno de España", ha dicho.

Según Galmés, el Gobierno debe explicar "por qué ocultó el informe y no actuó" y "qué piensan hacer en estos momentos" ya que, ha dicho, "continúan llegando inmigrantes irregulares poniendo en peligro la vida de todos los mallorquines".