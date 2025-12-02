Galmés reivindica a Fray Junípero Serra como "símbolo de la identidad mallorquina" y "punto de conexión" con California

Representantes del Consell de Mallorca visitan la tumba de Fray Junípero Serra en la basílica de la Misión de San Carlos Borromeo, en California. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha calificado a la Fray Junípero Serra como un "símbolo de la identidad mallorquina" y un "punto de conexión" entre Mallorca y California, porque, "a pesar de la controversia", es una de las figuras "más relevantes de la historia de Mallorca y el mallorquín más universal".

El representante de la institución insular se ha expresado con estas palabras durante su visita a la tumba del santo mallorquín ubicada en la basílica de la Misión de San Carlos Borromeo en Carmel-by-the-Sea (EEUU).

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha indicado que con este viaje se ha tratado de rendir homenaje a Fray Junípero Serra para conmemorar el décimo aniversario de su canonización y para ello una delegación mallorquina se ha desplazado hasta una de las misiones que fundó Serra.

Galmés ha explicado que el objetivo también es recuperar y reformular su legado, además de presentarlo como una figura fundamental de la historia de Mallorca y de Estados Unidos.

El presidente ha destacado la importancia de que este legado sea "comprendido y apreciado" en su conjunto, enmarcado en "su contexto histórico, al poner énfasis en su labor poliédrica".

La delegación mallorquina que se ha desplazado a California está formada por representantes del Consell de Mallorca, como la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y el director insular de Cultura, Guillem Ginard, además de otras instituciones, como el quinto teniente de alcalde de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá; el alcalde del Ayuntamiento de Petra, Salvador Femenias, y la presidenta de la Fundación Casa Serra, Catalina Font.

La delegación mallorquina ha acudido a la localidad norteamericana, donde han sido recibidos por el alcalde del municipio, Dale Byrne, quien también ha participado en el acto.

Los asistentes han podido conocer de primera mano el museo de la misión gracias al Father Murphy y se ha llevado a cabo una misa conmemorativa.

Finalmente, se ha realizado una ofrenda floral en la tumba del santo mallorquín, acompañada por la interpretación musical de la canción de Jaume Anglada dedicada a Junípero Serra. Se trata de una adaptación de la carta que el santo envió a sus padres antes de partir hacia California.

Galmés ha destacado que es una figura que dejó una "profunda huella" en las misiones de California y en la historia de Estados Unidos, ya que "estableció relaciones entre culturas y religiones" y fundó lo que hoy son grandes pueblos y ciudades de California, como Los Ángeles o San Francisco.

Además, ha insistido en que es importante recordar que toda su labor "debe contextualizarse en un momento histórico en el que nada de esto se protegía". "Serra protegió culturas y lenguas, y se jugó su integridad física para proteger a los indígenas en un momento en el que eran perseguidos", ha alegado.

GRABACIÓN DEL DOCUMENTAL 'JUNÍPERO SERRA, MADE IN SPAIN'

El viaje institucional del Consell de Mallorca formará parte de un documental que está rodando actualmente la productora Matas Films, procedente de Madrid, sobre la labor en vida y el legado de Junípero Serra. La institución insular se suma a este proyecto y será coproductora de esta película, que pretende narrar toda su historia desde diferentes perspectivas. Este documental se estrenará durante el primer semestre de 2026.

Precisamente este lunes, el director del documental, Juan Antonio Tirado, ha entrevistado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la Misión de San Carlos Borromeo. Y es que el documental, titulado 'Junípero Serra, made in Spain', pretende "contextualizar la figura del santo mallorquín" desde distintos puntos de vista, como la religión y la espiritualidad, el contexto histórico y también la visión de los indígenas a los que evangelizó.

Galmés ha resaltado la "gran labor" de Junípero Serra al "poner la semilla de lo que ahora son grandes pueblos y ciudades", porque las misiones que fundó "sirvieron para establecer sociedades civilizadas capaces de autoabastecerse en un contexto de necesidad".

"De este modo, se pone en valor la fundación de sociedades que hoy se han convertido en grandes lugares del mundo como las ciudades de Los Ángeles o San Francisco", ha mantenido.