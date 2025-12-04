Convenio de carreteras de Mallorca: Galmés pide a Madrid que se firme ya, igual que ha hecho con Canarias

Galmés urge a Madrid la firma del convenio de carreteras como ya ha hecho con Canarias.- EUROPA PRESS

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha enviado una carta al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en la que le urge a fijar una reunión que sirva de impulso a la firma del convenio de carreteras, como ya ha hecho con Canarias.

Lo ha explicado en rueda de prensa este jueves, el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, que ha calificado como una cuestión "sensata" y "de justicia" la recuperación de los 230 millones de euros pendientes tras la liquidación del convenio de 2021, aunque, en todo caso, esta cifra sería una cifra de partida que tendría que ser actualizada.

La carta está fechada el pasado 10 de noviembre y, según ha indicado el conseller insular, no ha obtenido respuesta alguna, a pesar de la buena predisposición que mostró el secretario de Estado en las conversaciones que pudo mantener con Galmés sobre la cuestión durante la reciente inauguración de la reforma del Paseo Marítimo de Palma.

El convenio, ha remarcado el conseller insular, permitiría impulsar actuaciones en materia de movilidad que, además, están siendo consensuadas con los partidos políticos.

"Es de justicia reivindicar un dinero que es nuestro. Cuando vemos que otras CCAA como Canarias o Cataluña llegan a pactos para infraestructuras, que no discutimos, queremos el mismo trato", ha afirmado Rubio.

Carta Del Presidente Del Consell de Mallorca Al Secretario de Estado de Transportes y Movilidad