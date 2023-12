Galmés visita Parque de Bomberos de Calvià para felicitar Navidad a empleados y agradecer trabajo de Bomberos Mallorca

PALMA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha visitado este domingo el Parque de Bomberos de Calvià para felicitar las fiestas de Navidad a los trabajadores y agradecer el trabajo de Bomberos de Mallorca.

En un mensaje en 'X' (antes Twitter), recogido por Europa Press, el presidente Galmés ha dicho que "hoy lo más importante no es desear feliz Navidad, sino dar las gracias a todas las personas que durante estas fiestas no podrán estar con sus familias para continuar dando un servicio público esencial a todos los mallorquines". "Servicios com el de los Bomberos de Mallorca. ¡Gracias!", ha añadido.

El presidente del Consell ha estado acompañado durante esta visita

por la consellera insular de Hacienda y Función Pública, Pilar Bonet, y el director insular de Emergencias, Joan Fornàs.