Gamarra presenta a las entidades sociales de Baleares sus ideas para proteger a los menores en los entornos digitales

La vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra, se reúne con representantes de entidades sociales de Baleares para presentarles sus propuestas para proteger a los menores en los entornos digitales. - J. FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra, ha presentado a las entidades sociales de Baleares las propuestas de su partido para proteger a los menores en los entornos digitales.

Lo ha hecho en una reunión celebrada la mañana de este martes en la sede del PP balear y en la que han estado presentes tanto la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern, Sandra Fernández, como los responsables del ramo de los cuatro consells insulares.

Han acudido al encuentro con las dirigentes 'populares' representantes de Projecte Home, Espiral, Naüm, Intress, Fundación Aldaba, Natzaret y Amaranta.

"Ellas conocen como nadie lo que nos está ocurriendo como sociedad cuando hablamos de los menores, su acceso a las redes sociales y las pantallas y el efecto que está teniendo", ha explicado Gamarra en declaraciones a los medios de comunicación.

Las medidas que el PP ha puesto sobre la mesa este martes son las mismas que presentó hace más de medio año en forma de enmiendas al proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales que se tramita en el Congreso de los Diputados.

Entre ellas destaca la prohibición de acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, el establecimiento del derecho al descanso digital para favorecer la salud mental y el descanso, la implementación de sistemas de verificación de edad para impedir el acceso a contenidos inadecuados y el control de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

"Todo ello nos tiene que llevar a algo que planteamos y que hemos trasladado: es necesario que aquello que no se puede llevar a cabo en el ámbito físico también esté prohibido en el digital", ha incidido Gamarra, quien ha abogado por una reforma del Código Penal para facilitar la persecución de los delitos cibernéticos.

Estas medidas, ha sostenido, deberían acompañarse de programas de formación y educación. "Tenemos que educar en el buen uso de las redes sociales para el futuro, pero de momento protegerles en los accesos", ha dicho.

De su reunión con las entidades sociales de Baleares, ha señalado la 'popular', se lleva la constatación de que ya "no se habla de ideas" para proteger a los menores, sino de medidas reales como las que ha adoptado el Govern como la limitación de las pantallas en las aulas de los centros educativos.

"Es lo que me llevo de aquí, que ya no estamos en una agenda de ideas sino en la política con valentía, sensibilidad y responsabilidad", ha indicado.

La entidades, según su versión, han coincidido en la necesidad de implementar las medidas enunciadas y han urgido al PP a ponerlas en marcha. "Esto no puede esperar. La dificultad no puede ser la excusa para no actuar. Es el compromiso que asumimos con ellos", ha subrayado.

La consellera Fernández, por su parte, ha agradecido el "interés" de su compañera de partido en la búsqueda de soluciones a los problemas que los menores enfrentan en el ámbito digital.

"Hay un debate abierto en el Congreso sobre estas cuestiones y queríamos que el PP nacional conociese la realidad de Baleares. La reunión ha sido muy y la vicesecretaria ha podido conocer de primera mano la opinión de las entidades", ha explicado.

Tras este primer encuentro, Gamarra y Fernández han mantenido otra reunión, a puerta cerrada, con las responsables de las políticas sociales de los consells de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.