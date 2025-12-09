García acusa a la izquierda de hacer "una huida hacia delante" para tapar la "pésima gestión" sanitaria del Gobierno

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, durante una sesión plenaria - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha insistido en acusar a la izquierda de hacer en el Parlament una "huida hacia delante" para "tapar la pésima gestión" sanitaria del Gobierno.

"El Gobierno es el responsable de los cuatro días de huelga, cuyas consecuencias pagarán los ciudadanos de Baleares", ha criticado García en respuesta a una pregunta de la socialista Patricia Gómez, quien ha afeado las listas de espera para una consulta o intervención en Mallorca.

La consellera ha pedido al PSIB que "deje de buscar confrontación y busque soluciones" y ha responsabilizado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de la huelga de los médicos por su "incapacidad" de reformar el estatuto marco.

La socialista, por su parte, ha considerado que "gran parte" de las soluciones están en manos de la consellera y ha criticado los datos de listas de espera que, a su parecer, crecen tanto para consultas como para operaciones.