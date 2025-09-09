García afirma que "respetará" la prohibición de fumar en terrazas pero pide medidas de prevención que vayan "más allá"

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión plenaria en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha reconocido que el Govern "respetará" la prohibición de fumar en las terrazas que se determine en la nueva ley antitabaco, aunque ha reclamado medidas que vayan "más allá" para proteger a la juventud de iniciarse en el tabaquismo.

De esta manera ha respondido la responsable de Salud al ser preguntada por la diputada del PSIB Patricia Gómez por su postura acerca de la nueva normativa contra el tabaco que previsiblemente se aprobará este martes en el Consejo de Ministros.

García también ha pedido acciones para los fumadores activos abandonen sus hábitos y para proteger a los no fumadores. En ese sentido, ha detallado las aportaciones que hizo el Govern al anteproyecto de ley para lograr una sociedad "libre de humos".

Como es regular la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos, prohibir la adición de CBD o saborizantes en ellos, además de restringir los puntos de venta de las bolsas de nicotina.

"Hoy se aprueba una ley absolutamente descafeinada y que no ha contentado a nadie. Una de las medidas más eficaces es el empaquetado genérico pero la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ha descartado porque tendría un impacto negativo para la recaudación", ha subrayado.

Al mismo tiempo, ha sostenido que también "peligra" la regulación de venta de 'vapers' por eso se ha preguntado a quién protege la medida, al mismo tiempo que ha leído un titular en el que se indicaba que las tabacaleras habrían contratado a exaltos cargos del Gobierno con PSOE y Sumar durante este proceso legislativo.

"El tabaco es perjudicial para la salud pero también lo es la incoherencia política del Gobierno central", ha rematado.

Durante su turno de pregunta, Gómez le ha recriminado a García su postura que supuestamente es contraria fumar en las terrazas, lo que ha originado la reacción contraria de la AECC, la Asociación No Fumadores o los médicos de familia.