García asegura que la demora media en Atención Primaria es de 2,96 días en Menorca

MENORCA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha indicado este martes que la demora media hábil en Atención Primaria es de 2,96 días, mientras que la demora media telefónica es de 2,28 días.

Así lo ha indicado durante el pleno del Parlament de este martes donde también ha añadido que, a su llegada al Govern en julio de 2023, "la demora media hábil estaba en 3,56 días y la telefónica en 2,60 días".

La responsable autonómica ha respondido de este modo a la diputada socialista Carol Marqués, quien ha acusado al Govern de eliminar los datos de Atención Primaria. "Cuando se esconden las cifras es porque la realidad no acompaña a su discurso y la realidad de la Atención Primaria en Menorca es la falta de médicos estables, una sobrecarga de trabajo, la dificultad para conseguir citas y un recorte de recursos", ha manifestado.

Por otro lado, García ha hecho hincapié en la necesidad de atraer profesionales a Menorca y, en esta línea, ha destacado que desde que se inició su gestión en la isla hay un cirujano maxilofacial, un digestivo y un servicio de Alergología.

Asimismo, ha recalcado que todos los menorquines que necesitan ser visitados por el digestivo, cardiólogo, cirujano general o maxilofacial, así como por el ginecólogo, nefrólogo, oncólogo, otorrino, pediatra o reumatólogo, esperan menos de tres semanas

"No sólo esperan menos sino que hoy los menorquines tienen más prestaciones como la consulta de Alergología, la unidad de suelo pélvico, la consulta de consejo genético de cáncer hereditario o diálisis peritoneal", ha dicho la consellera.

"Muy a su pesar hoy la sanidad pública es de mayor calidad, más accesible y más equitativa que durante los ocho años de gobierno de Francina Armengol", ha añadido.

Finalmente, ha señalado que "durante los ocho años en los que gobernaron jamás alzaron la voz por Menorca y ahora continúan amordazados mientras el Gobierno central se esfuerza por deteriorar la sanidad pública con recortes, sin diálogo y permitiendo una huelga de médicos que daña". "Ni siquiera han sido capaces de organizar el MIR sin sospechas de tongo", ha sentenciado.