García asegura que puede haber un "repunte" de los contagios de covid-19 pero "no supone un problema asistencial"

Archivo - Una profesional del sector sanitario toma una muestra de saliva a una usuaria. - GOVERN - Archivo

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha reconocido que puede que haya un "repunte" de los contagios de la covid-19 pero ha aclarado que "no es de importancia" y que "no supone un problema asistencial".

De esta manera ha respondido la titular de Salud, al ser preguntada por los medios por la evolución de este virus respiratorio en Baleares durante las últimas fechas.

García ha apuntado que la covid-19 ha dejado de ser "estacional" pero "no hay datos que demuestren un incremento alarmante" o que indique que "ocurre algo" con los contagios.