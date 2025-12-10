García critica la "incapacidad de diálogo" de Sanidad en la elaboración del proyecto de Estatuto Marco y pide rehacerlo

Primera jornada de huelga médica nacional en un hospital de Baleares. - SIMEBAL

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha señalado la "incapacidad de diálogo" del Ministerio de Sanidad para elaborar el proyecto del Estatuto Marco del personal sanitario, por lo que ha reclamado que se elimine y se haga de nuevo.

Así ha respondido la responsable de la sanidad balear al ser preguntada, en rueda de prensa, por la valoración de la segunda jornada de huelga de los médicos a nivel estatal y por las últimas declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, al hilo de las reivindicaciones de los sindicatos médicos convocantes.

La consellera ha resaltado que la ministra ha puesto "de acuerdo a todos los profesionales sanitarios" de que las cosas "no se pueden hacer de esta manera". Así, ha afirmado que se trata de un texto "sin viabilidad técnica, jurídica y económica", por lo que los médicos estarían en huelga, a su juicio, por la "incapacidad del Gobierno central de llegar a acuerdos".

Asimismo, ha aseverado que la jornada laboral de los médicos se regula mediante este estatuto, que es competencia del Ministerio de Sanidad, y ha mantenido que la ministra no ha tenido "capacidad de diálogo" con los ministerios de Hacienda y Función Pública.

"Cuando uno empieza la casa por el tejado ocurren estas cosas. Hay que sustituir ese Estatuto Marco y poner de acuerdo en la mesa a los diferentes organismos y agentes, como son los profesionales sanitarios, las sociedades científicas y las comunidades autónomas", ha remarcado.

Al mismo tiempo, ha mostrado su "respeto" por la convocatoria de huelga pero ha recalcado que esta situación supone que los ciudadanos de Baleares "pagan las consecuencias de esta incapacidad".

García ha indicado que la huelga ha tenido un seguimiento "mayoritario" y en la Atención Primaria este lunes se dejaron de atender cerca de 3.000 consultas y se suspendieron unas 80 operaciones, que tienen que ser reprogramadas.