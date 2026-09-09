García defiende su gestión sanitaria pero evita avalar a la gerente de Son Espases

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, y el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, presentan a la nueva directora gerente de Son Espases, Cristina Granados - CAIB - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha reivindicado su gestión al frente del departamento con diferentes medidas adoptadas en la presente legislatura, pese a que en su alegato ha evitado hacer una defensa explícita de la gerente del Hospital de Son Espases, Cristina Granados.

La representante del Govern ha intervenido este miércoles en el pleno del Parlament, en la que las diputadas del PSIB Patricia Gómez y Mercedes Garrido han criticado el funcionamiento de las pruebas PET-TAC y la gestión llevada a cabo por la responsable del centro sanitario.

García les ha reprochado el "alto desconocimiento" de las parlamentarias y ha respondido que el anterior Ejecutivo socialista dejó listas de espera "sonrojantes", una actividad quirúrgica "bajo mínimos" y "sin inversión" y profesionales "precario" con una carrera profesional "recortada".

Asimismo, ha mantenido que frente al discurso "apocalíptico" del PSIB su gestión "se mide en datos". En ese sentido, ha mencionado la incorporación de servicios que "no existían" en el anterior Govern como los de Alergología, la unidad de ictus o la ampliación de Pediatría.

A esto habría que sumar el incremento del 8 por ciento en la plantilla, con "más derechos", 20 millones más de inversión o la consolidación de terapias avanzadas.

Por eso, ha acusado al PSIB de usar la sanidad como una "cortina de humo" para "tapar la corrupción" y la "incapacidad" de gestionar crisis como la de Ceuta o la huelga de los médicos por el Estatuto Marco.

La consellera ha contestado de esta manera a las peticiones de dimisión de Granados por parte de Garrido, quien ha preguntado si la gerente de Son Espases tiene el apoyo de García y la presidenta del Govern, Marga Prohens.

La parlamentaria ha citado las dimisiones de distintos responsables del hospital bajo acusaciones de "vejaciones, menosprecio y agresiones", que habría cometido la gerente. A esto habría que añadir unas listas de espera "disparadas" o unas urgencias "colapsadas", algo que ha calificado de "muy grave" y ha achacado a una gestión "negligente".

Por su parte, Gómez le ha recalcado que la situación en Son Espases es "grave" y ha afirmado que García "no hace nada por remediarlo". Así, ha aludido al caso de los pacientes oncológicos que estarían "angustiados" y "preocupados" por la reducción de pruebas PET-TAC por la falta de técnicos.

Además, ha asegurado que los profesionales que trabajan en el servicio elaboran informes "con tres meses de retraso", algo que ha relacionado con la "nefasta" gestión de García. La diputada ha señalado que estos retrasos pueden implicar que un cáncer sea operable o no, al tiempo que ha sugerido que la intención de esta situación podría esta relacionada con una posible privatización.

García ha reprochado a la diputada del PSIB que haga "demagogia" y ha sostenido que en esta legislatura se habrían realizado 1.400 pruebas PET-TAC más que en la anterior.

Este servicio, que estaría cubierto por diez profesionales, ha reconocido que en los últimos meses ha sufrido bajas laborales y una comisión de servicios para lo que se habría puesto en marcha un plan para incorporar nuevo personal y programar actividad extraordinaria.

Aún así, ha explicado que, cuando se pide un PET-TAC, un profesional es quien valora su idoneidad y ha reprobado que Gómez cuestione una decisión "clínica" con argumentos "políticos".