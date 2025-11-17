La consellera de Salud, Manuela García, inaugura la jornada 'La respuesta de la sociedad ante la violencia sexual' - CAIB

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha inaugurado este lunes, en el Hospital Universitario Son Espases, la jornada 'La respuesta de la sociedad ante la violencia sexual', durante la que se han abordado las nuevas respuestas sociales ante la violencia sexual.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que la consellera del ramo, Manuela García, ha inaugurado la jornada 'La respuesta de la sociedad ante la violencia sexual, organizada por el Servicio de Salud de las Baleares (IBSalut) y el Institut Mallorquí d'Afers Sociales (IMAS), junto con el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez; el subdirector de Humanización, Atención al Usuario y Formación del IBSalut, Gabriel Rojo, y la directora insular de Centros y Atención Integral a la Infancia y a la Adolescencia del Consell de Mallorca, Magdalena Ramis.

Durante el encuentro se han abordado las nuevas respuestas de la sociedad ante la violencia sexual. La Conselleria de Salud trabaja, junto con otras instituciones con responsabilidades compartidas, en la atención de las mujeres y de otras personas afectadas por las violencias machistas a partir de los 14 años, así como en la implementación de una guía de atención inmediata a las víctimas de violencias sexuales que incorporará un protocolo de actuación específico dirigido a profesionales e instituciones. Cabe destacar que esta guía es el primer documento que impulsa la colaboración intersectorial para mejorar la atención a las víctimas con un enfoque de género y biopsicosocial.

"Nuestro objetivo es alcanzar una tendencia cero en la revictimización que sufren las personas que han padecido estas agresiones", ha afirmado la consellera.

Salud ya ha llevado a cabo dos ediciones de los cursos de formación para el personal sanitario, en los que se ha insistido en la necesidad de ofrecer una atención inmediata a las víctimas desde cualquier recurso asistencial al que acudan, con el fin de garantizar que reciban la mejor atención posible desde que entran hasta que salen del sistema sanitario.

Desde el momento del alta hospitalaria, Salud se coordina y comparte información con los consells insulares, que son los responsables de llevar a cabo la atención psicoemocional de las víctimas de violencias sexuales.

En total, más de 350 profesionales sanitarios se han inscrito en el curso 'Atención integral a las víctimas de violencia sexual', que ya va por su segunda edición. Este curso se imparte con la colaboración del Institut Balear de la Dona (IBDona).

El curso se dirige principalmente a los profesionales sanitarios del ámbito hospitalario y, con especial énfasis, a quienes trabajan en los servicios de urgencias, salud mental, ginecología y pediatría. En 2026 comenzará la formación para los profesionales de Atención Primaria. El objetivo es que los alumnos adquieran un marco de conocimientos generales, específicos y prácticos orientados a aplicar la guía intersectorial de atención inmediata a las víctimas de violencias sexuales en las Baleares.