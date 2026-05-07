García lamenta que no se haya legislado para evitar casos como el de enfermera cesada como directora de centro de salud

La consellera de Salud, Manuela García, en el desayuno-sociosanitario de Europa Press. - Jesús Hellín - Europa Press

PALMA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha afirmado este jueves que en los últimos años "se podría haber legislado" para evitar casos como el de la enfermera que, a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), ha sido cesada como directora de un centro de salud.

García ha participado en un desayuno socio-sanitario de Europa Press y ha argumentado que el caso deriva de leyes "anacrónicas", al tiempo que ha defendido que la capacidad gestora la definen valores como el liderazgo, las competencias y los conocimientos, al margen de las categorías profesionales.

La consellera ha señalado que la Abogacía de la Comunidad sigue estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia, aunque ha recordado que en la estructura del Servicio de Salud hay puestos directivos ocupados por enfermeros y enfermeras.