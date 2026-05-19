García niega "caos" en el servicio de ambulancias y acusa al PSIB de "mentir": "Se han pasado al fango"

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido la labor de la empresa de Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib) y ha acusado a los socialistas de "mentir" al denuncia "caos" en el servicio de las ambulancias.

"Usted debe de hacer una oposición responsable y se ha pasado al ruido, al fango y a la mentira", le ha dicho García a la socialista Patricia Gómez, quien ha preguntado en el pleno por este servicio y ha criticado la dimisión de cinco personas en el último mes.

La consellera ha defendido que los profesionales del transporte sanitario han recibido en las últimas nóminas todos los incrementos comprometidos, así como la ayuda al plan de acción social y cuatro millones de euros en atrasos.

Además, ha sostenido que en Manacor y Eivissa fue el anterior Govern el que arrendó las infraestructuras que ahora "requieren mejoras".

Igualmente, ha aprovechado para volver a cargar contra el Ministerio de Sanidad por el conflicto por el Estatuto Marco y la huelga de médicos, que ha comenzado de nuevo esta semana.

"Llevamos casi 11 meses desde la primera huelga, la situación es insostenible. En Baleares se han suspendido casi 65.000 actos médicos", ha criticado.

Por su parte, la socialista ha lamentado el "deterioro" de las instalaciones de transporte en el área de Manacor, subrayando que afecta a más de 50 trabajadores. Según Gómez, la situación es "insostenible".