García niega colapso en urgencias y asegura que la situación se ha mantenido "totalmente estable" durante la Navidad

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha negado que los servicios de urgencias de Baleares estén colapsados y ha asegurado que la situación se ha mantenido "totalmente estable" durante la Navidad.

Según ha subrayado García en el pleno de este martes, se registró un pico por infecciones respiratorias durante la primera semana de enero, que provocó un aumento de ingresos.

Igualmente, ha pedido disculpas si algún paciente se ha visto afectado y ha trasladado su agradecimiento a los profesionales sanitarios.

Este año, ha destacado García, se ha incrementado la inmunización contra la gripe y se ha vacunado a casi la mitad de los niños de hasta cinco años con el programa en las escuelas.

También ha destacado que durante el periodo de gripe la Conselleria estableció un plan de contingencia con una planificación de apertura progresiva de camas.

Así se ha expresado la consellera en una respuesta a la socialista Patricia Gómez, quien ha sostenido que las urgencias están "colapsadas y saturadas" y que el Govern "no ha hecho nada" para mejorar la situación.

A su criterio, Baleares tiene el presupuesto más alto en Salud de su historia pero "no tiene ninguna propuesta de mejora". "Cuéntaselo a las personas que tienen que esperar horas para un ingreso", le ha rebatido.