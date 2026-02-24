García niega que se prohibiera avisar a los pacientes de cancelaciones por la huelga de médicos

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha negado este martes que la gerencia del Hospital Son Espases prohibiera avisar a los pacientes de cancelaciones por la huelga, sino que se recordó que no se podía trasladar el aviso antes de saber si el profesional se acogía a los paros.

Ha respondido así a la diputada del PSIB Patricia Gómez que le ha pedido que cese a la gerente de Son Espases "por los dolores de cabeza que le da y que le dará".

La diputada socialista ha calificado de "surrealista" la actitud de algunos dirigentes durante la huelga.

La consellera, por su parte, ha lamentado que a la socialista no le preocupen el coste millonario y el incremento de las listas de espera por la huelga de ámbito nacional. Manuela García ha respondido con la gestión del Pacte durante la pandemia y el caso de las mascarillas.

"A usted quien le dio dolores de cabeza fue su marido, y lo tuvieron que cesar", ha afirmado la consellera. "Da pena pensar que usted ha sido la responsable de sanidad de esta CCAA", ha afirmado.

También en la respuesta a la diputada del PSIB Pilar Costa, la consellera de Salud ha recurrido a la pandemia después de que la socialista haya criticado la compra y la gestión de nuevas ambulancia. "Para lo único que fue rápido su Govern fue para pagar a Soluciones de Gestión y lento para reclamar. ¿Va a venir a hablar de gestión?", ha añadido Manuela García.