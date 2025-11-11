García reconoce que no se han mejorado las listas de espera en el Hospital Mateu Orfila

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MENORCA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha reconocido este martes en el pleno del Parlament de este martes que no se han mejorado las listas de espera para los especialistas del Hospital Mateu Orfila, aunque ha matizado que hay 11 especialidades médicas con una demora media por debajo de 30 días.

"En relación a las listas de espera, seguimos trabajando para mejorar los servicios", ha dicho en respuesta a la pregunta de la socialista Carol Marquès, quien ha acusado a la consellera de "deteriorar cada día más" la sanidad menorquina. Asimismo, la diputada del PSOE ha acusado a García de buscar "desmantelar la sanidad pública de la isla para dar más negocio a la privada".

La responsable autonómica ha indicado que "el primer aspecto para bajar las listas de espera es trabajar el músculo profesional, captando y fidelizando profesionales".

García ha finalizado su intervención recordando que "en sólo un año" se ha hecho lo que el Govern de Francina Armengol "hizo en cuatro años". En este punto ha destacado que el Hospital Mateu Orfila cuenta ahora con un servicio de maxilofacial, una consulta de suelo pélvico, otra de alergología, la ampliación del servicio de Neuropediatría, la creación de la consulta de unidad de cáncer hereditario y la puesta en marcha de la diálisis peritoneal.