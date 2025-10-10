Garrido muestra "absoluta tranquilidad" por su citación ya que cuando ocurrieron los hechos "ni siquiera era consellera"

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Mercedes Garrido ha mostrado su "total y absoluta tranquilidad" ante su citación por un juzgado en el marco de una denuncia presentada contra ella por acoso laboral, señalando que cuando supuestamente ocurrieron los hechos ella "ni siquiera" era consellera del Govern.

En declaraciones a los medios tras la Mesa del Parlament, Garrido ha trasladado su "total colaboración" con la justicia "para lo que puedan pedir". "Mire si estoy tranquila que en los momentos que supuestamente ocurrieron los hechos, yo ni siquiera era consellera del Govern", ha dicho.

La socialista ha remarcado que la denunciante llevó el caso al Contencioso Administrativo, instancia en la que ya perdió un recurso, y que el Defensor del Pueblo también archivó su caso. "Ahora ha ido a otra jurisdicción penal e iremos cuando nos llamen sin ningún problema", ha sostenido.

Por otro lado, Garrido ha acusado al Govern de "intentar agrandar una cosa que no tiene importancia", a su parecer, tras su "frustración por haber perdido el debate esta semana". "La frustración es suya y ellos sabrán cómo actúan frente a un estrepitoso fracaso de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Debate de Política General", ha agregado.

La declaración de Garrido está prevista para noviembre y la denuncia va dirigida también contra el que fuera vicepresidente y conseller Juan Pedro Yllanes.

La denunciante es una funcionaria que ha sido alto cargo con el PP en Mallorca y que trabajó anteriormente en la Vicepresidencia del Govern, y que ha acudido ahora a las instancias penales y ha presentado una denuncia contra otros empleados públicos y los exconsellers como responsables de los departamentos.