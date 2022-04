Garrido: "La viñeta retirada de la Intermodal quería poner de relieve los micromachismos, no polemizar"

PALMA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que "la viñeta retirada de una exposición en la estación Intermodal de Palma quería poner de relieve, desde un punto de vista crítico, los micromachismos no polemizar".

Según ha explicado la consellera, "la viñeta retirada formaba parte exposición de Diana Raznovich en la estación Intermodal de Palma, instalada hace un par de semanas, y el IBDona la apartó el martes pasado a petición del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB)".

Así, ha aclarado que la viñeta se ha retirado porque "todo y que esta no pretendía dirigirse a la judicatura en general, sino a un caso en concreto, si la judicatura en sentido amplio no se siente bien representada no hay problema en quitarla de la exposición".

En este sentido, ha insistido en que "la única pretensión de la exposición era, desde un punto de vista crítico, poner de relieve tanto los abusos sexuales que tienen lugar, como los micromachismos que ocurren".

"En ningún caso la intención de la muestra ha sido polemizar con el Poder Judicial ni con los jueces, porque son una parte básica y esencial de la lucha contra la violencia machista", ha hecho hincapié la consellera, dejando claro que "lo que necesitan las mujeres es tener todo el apoyo de las instituciones. Y los jueces son una parte importante de las mismas porque sin ellos no se conseguirían medidas de protección ni condenas".