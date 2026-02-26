El gasto en I+D interna en biotecnología supera los 18 millones en Baleares en 2024, un 5,8% más

Archivo - Un investigador usando un microscopio. - CAIB - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gasto en I+D interna en biotecnología superó los 18 millones de euros en Baleares en 2024, lo que supone un incremento del 5,8% respecto al año anterior, según los datos que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos del INE, el importe destinado en Baleares representa el 0,6% del total nacional y se reparte entre los algo más de siete millones que invierten las empresas y los cerca de 11 que suman las administraciones públicas, la enseñanza superior y las instituciones privadas sin ánimo de lucro.

En términos nacionales, el gasto en actividades de I+D interna relacionadas con la biotecnología alcanzó los 3.144 millones de euros en el año 2024, con un aumento del 14,4% respecto al año anterior. Este gasto supuso el 13,1% del gasto total en actividades de I+D interna.

Por sectores de ejecución, el gasto del sector administración pública aumentó un 23,1% y el de las empresas un 14,0%.

En relación con el gasto total en actividades de I+D interna en biotecnología, las empresas presentaron el mayor porcentaje (46,5% del total). Por detrás se situaron la administración pública (30,9%), la enseñanza superior (22,2%) y las instituciones privadas sin fines de lucro, con un 0,4%.