El gemelo digital de Baleares permitirá simular los efectos de la saturación turística o una tormenta extrema

El gemelo digital de Baleares posibilitará al Govern reproducir los efectos que pudiera tener la saturación turística, controlar las masas de agua en caso de una tormenta extrema o coordinar los servicios de emergencias.

Estas son algunas de las funcionalidades de esta herramienta que el Govern ha presupuestado en 4,6 millones de euros, provenientes de fondos europeos, y que se ha empezado a diseñar este viernes con una reunión inicial celebrada en el ParcBit, según ha explicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

El encuentro, presidido por el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, ha servido para coordinar los actores clave en el desarrollo de esta herramienta para la gestión del territorio y los servicios públicos.

En la reunión han participado el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, el director general de Emergencias e interior, Pablo Gárriz, el director general de Territorio y Paisaje, Manuel Bennàssar, la directora gerente del Ibestat, Bàrbara Barceló, la gerente del Instituto Cartográfico y Geográfico de Baleares, Àngels de Haro, representantes de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), y el equipo técnico de la empresa NTT DATA, adjudicataria del contrato y encargada del desarrollo tecnológico.

Este proyecto creará una infraestructura tecnológica que permitirá recopilar y analizar datos de Baleares orientadas a "mejorar la gestión turística, los recursos hídricos y la seguridad y emergencias", entre otros aspectos. El Gemelo Digital de Baleares generado será una réplica del litoral balear alimentado con datos en tiempo real.

Los gemelos digitales son una nueva manera de abordar el tratamiento de los datos que hasta ahora se trataban de manera "independiente" y que, mediante esta nueva plataforma, no solo crearán una representación virtual del territorio, sino que la dotarán de capacidad de simulación y predicción en tiempo real.

"A partir de la información captada por sensores, imágenes satélite, y otros dispositivos, y gracias a tecnología de vanguardia como la inteligencia artificial o el 'machine learning', se creará un ecosistema de datos que estará a disposición de diferentes agentes para diferentes finalidades", han destacado.

Esta primera reunión supone el punto de partida del proyecto, que se traducirá en "mejoras tangibles para la sociedad balear". La implementación del Gemelo Digital mejorará la gestión del territorio al permitir tomar decisiones basadas en "datos objetivos y evidencias, y mejorará también la eficiencia económica, optimizar recursos y reduciendo gastos innecesarios".

Además, la nueva plataforma de datos permitirá un "control exhaustivo" de los recursos hídricos y la protección de los ecosistemas litorales, vitales para la biodiversidad y economía de Baleares, al "mejorar la sostenibilidad y el medio ambiente".

La coordinación de los diferentes agentes y administraciones será clave en este proyecto, que se construye sobre cuatro pilares fundamentales que garantizan su utilidad tanto para la administración como para el sector privado: interoperabilidad, soberanía del dato, gobernanza y trazabilidad.

La interoperabilidad, por ejemplo, permitirá que los datos de Recursos Hídricos se crucen automáticamente con los de Emergencias o Turismo sin barreras técnicas, utilizando un lenguaje común.

La soberanía del dato es un principio que garantiza que los datos generados en Baleares y por sus instituciones se mantengan bajo el control y la propiedad de la administración pública, para evitar la dependencia de proveedores externos y acceder a su propia información.

La gobernanza hace referencia al marco normativo que establece quién puede acceder a qué datos, cómo se tienen que compartir y bajo qué estándares de calidad y seguridad, asegurando una gestión transparente y ética.

Finalmente, la trazabilidad permitirá seguir el rastro de la información y que cualquier dato utilizado para tomar una decisión política podrá ser auditada para saber de dónde ha salido, cuándo se recogió y quién la validó.

"Con este proyecto, basado en estándares y normativas europeas, y estratégicamente alineado con los grandes programas europeos y españoles en espacios de datos, el Govern pretende crear un ecosistema de datos robusto que posicione a Baleares como referente europeo en el uso de tecnologías avanzadas para la administración pública", han detallado.