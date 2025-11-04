Germans Escalas acogerá el II Trofeo Ciutat de Palma de MMA - Artes Marciales Mixtas los días 7 y 8 de noviembre

Germans Escalas acogerá el II Trofeo Ciutat de Palma de MMA - Artes Marciales Mixtas - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El Poliesportiu Germans Escalas acogerá el II Trofeo Ciutat de Palma de MMA - Artes Marciales Mixtas, una competición que cuenta con el apoyo del Institut Municipal de l'Esport (IME) y que se llevará a cabo los próximos días 7 y 8 de noviembre.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que la celebración del II Trofeu Ciutat de Palma de MMA - Artes Marciales Mixtas, convertirá a Palma por segundo año en el epicentro de esta modalidad deportiva.

La competición se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre en la pista del Poliesportiu Germans Escalas y reunirá a los principales clubes de MMA, kickboxing y jiu-jitsu brasileño de Mallorca, el resto de las Baleares y de toda España.

El evento está organizado por Fight Island, en colaboración con la Federación Balear de Lucha, la Federación Balear de Kickboxing y con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Palma, a través del IME.

Cabe recordar que este Trofeo Ciutat de Palma nació en 2024 con el objetivo de fomentar la práctica reglamentada y segura de las artes marciales mixtas, promover los valores del respeto, la superación personal y el trabajo en equipo, y situar a Palma como un referente nacional en la organización de eventos deportivos de contacto.

El programa comenzará el viernes 7 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, con las competiciones de Brazilian Jiu-Jitsu Gi, una disciplina que combina técnica, estrategia y control.

El sábado, a partir de las 09.00 horas, se celebrarán las pruebas de Brazilian Jiu- Jitsu No-Gi, modalidad sin kimono, y paralelamente, tendrá lugar el torneo infantil de Kickboxing en tatami, una oportunidad para que los más jóvenes demuestren su evolución técnica.

A partir de las 17.00 horas, se desarrollará la gran velada de Kickboxing, K1, Muay Thai, grappling y MMA.

Además, como complemento a la programación deportiva, se realizará una exhibición de culturismo y los luchadores contarán con dispositivos de recuperación y masaje.

En cuanto al sistema de puntuación, los deportistas sumarán puntos para sus clubes en función de las victorias obtenidas durante el fin de semana.

El club con mayor puntuación acumulada será proclamado campeón del II Trofeo Ciutat de Palma de MMA.