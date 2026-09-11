Gesa sufrirá una intervención "mínima" en su rehabilitación con una reducción del parking y vidrieras fotovoltaicas

Archivo - El antiguo edificio de Gesa y la zona verde anexa.- PSOE DE PALMA - Archivo

PALMA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitación del edificio de Gesa y su entorno supondrá una intervención "mínima", en la que se ha planteado una reducción del tamaño del aparcamiento subterráneo preliminar o la instalación de vidrieras de aprovechamiento solar para su revestimiento.

Estos son algunos de los detalles que ha dado a conocer el arquitecto de Cruz y Ortiz Arquitectos --adjudicataria del proyecto-- Antonio Cruz, en una rueda de prensa ofrecida este viernes a los pies del edificio, junto a su colega Antonio Ortiz y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Igualmente, ha resaltado la transformación que hay entre Gesa y el parque Pocoyó, que se convertirá en una zona verde separada por dos alturas, entre las que se ubicará un espacio alargado que albergará una cafetería, espacios expositivos o el Centro de la Energía.