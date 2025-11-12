Gil (PP), Costa (PSIB) y Córdoba (sa Unió) defenderán en Madrid la creación del senador de Formentera

Archivo - Vista aérea de Formentera. - TURISMO DE FORMENTERA - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los diputados Cristina Gil (PP), Pilar Costa (PSIB) y Llorenç Córdoba (Mixto-Sa Unió) son los tres diputados que defenderán en Madrid la creación del senador de Formentera.

Así se ha aprobado en la Junta de Portavoces del Parlament de este miércoles después de que el pleno aprobara ayer el mantenimiento de la proposición de ley para reformar el artículo 69.3 de la Constitución que fue impulsada por el PSIB y Gent Per Formentera en 2018 y aprobada durante la anterior legislatura.

La iniciativa, que ahora deberá ser presentada ante el Congreso para su eventual tramitación, recibió 50 fotos favorables y cinco en contra.

Formentera es el único territorio insular español sin senador propio.