Ginard advierte que pedirá la aplicación contundente de la ley si se atenta contra turistas o visitantes

El conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha condenado este jueves que se intenten imponer ideas a través del miedo, la coacción o la destrucción, y ha advertido que pedirá una aplicación contundente de la ley a quien atente o ataque a turistas o visitantes.

En un mensaje difundido a los medios, Ginard ha respondido así al manual de acción compartido por la plataforma Menys turisme més vida y ha rechazado de manera "contundente" las amenazas y actos vandálicos contra el sector turístico.

"Una cosa es discrepar o manifestar una opinión, un derecho que respetamos plenamente; y otra, muy diferente, es intentar imponer ideas mediante el miedo, la coacción o la destrucción. Esto es absolutamente inaceptable", ha afirmado.

El conseller insular ha advertido que quien atente contra establecimientos, trabajadores o visitantes no solo atacará a empresas privadas, sino también al bienestar de miles de familias mallorquinas que viven del turismo. "Ante cualquier acto de este tipo exigiremos la aplicación de toda la contundencia que permita la ley", ha avisado.

Guillem Ginard ha reaccionado igualmente a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la ruptura de las relaciones comerciales con España.

"Ante las amenazas que pueden afectar a las relaciones comerciales con España, actuaremos con responsabilidad, defendiendo los intereses de Mallorca y trabajando con el sector para minimizar cualquier impacto. Nuestra economía es fuerte, nuestro modelo turístico es competitivo y tenemos la capacidad de afrontar cualquier escenario con garantías", ha afirmado.

Ginard ha reiterado que Mallorca "no se dejará intimidar ni por las incertidumbres que llegan del exterior ni por aquellos que, desde dentro, pretenden perjudicar la economía y la convivencia".