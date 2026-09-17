Ginard critica la "política de hechos consumados" de Aena y reclama poder de decisión

Archivo - El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, ha criticado este jueves lo que ha considerado la "política de hechos consumados" de Aena en relación a las previsiones de aumentos de pasajeros en los aeropuertos de Baleares --de hasta dos millones en el caso de Mallorca-- en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) y ha reclamado "poder decisión" sobre las infraestructuras aeroportuarias.

"En Madrid no sufren las consecuencias de este número de pasajeros. Las sufrimos nosotros, aquí en Mallorca y por lo tanto no podemos gestionar las consecuencias si no podemos tener poder de decisión sobre las causas", ha afirmado en declaraciones a los medios.

Ginard ha reclamado así una verdadera cogestión y que no se presenten las políticas sin informar ni consultar a las instituciones del archipiélago.

El conseller insular de Turismo ha criticado la "contradicción" del PSIB que en Mallorca encabeza manifestaciones y valida las demandas de la ciudadanía de contención turística e incluso de rebaja de plazas, mientras "cogen el avión y en Madrid aplauden cada vez que aumenta el número de turistas, el número de pasajeros y se incentiva su incremento". "Eso es reírse de la gente", ha añadido.

Ginard se ha mostrado partidario de un frente común y lograr tener poder de decisión sobre los aeropuertos. "Se tiene que dejar de tratar a Mallorca como la caja registradora de Aena. Mallorca no es una terminal, es una isla con un territorio limitado, con unos recursos limitados, con 53 municipios que cada uno tiene su riqueza. Lo que no podemos hacer es que algo tan importante como la principal puerta de entrada se decida en Madrid", ha concluido.