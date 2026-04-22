Los ginecólogos de Son Espases y Son Llàtzer cubren unas 20 guardias mensuales en el Hospital de Manacor

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PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los médicos del servicio de ginecología de los hospitales de Son Espases y Son Llàtzer cubren unas 20 guardias mensuales en el Hospital de Manacor para garantizar la continuidad de este servicio.

Esta una de las medidas que se han adoptado para desactivar el plan de contingencia, que ha tenido que ponerse en marcha en dos ocasiones en los últimos meses, para dar respuesta a una serie de bajas de profesionales del centro hospitalario de referencia de la comarca de Llevant.

Lo ha detallado la consellera de Salud, Manuela García, durante su comparecencia este miércoles en la Comisión de Salud del Parlament, donde ha tenido que responder a una pregunta formulada por la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió.

García ha defendido que esta forma de "trabajo en red" es habitual y se ha hecho anteriormente para cubrir bajas --por ejemplo, en los servicios de anestesiología-- hasta que se cubren las plazas requeridas.

El departamento de ginecología y obstetricia del Hospital de Manacor cuenta en la actualidad con 16 profesionales, de los cuales la mitad no cubren guardias debido a que están de excedencia, están exentos por enfermedad, están en riesgo de embarazo o tienen más de 55 años.

Esto supone que solo ocho estén disponibles para cubrir los dos puestos de guardia diarios, que por norma hacen cinco turnos al mes, es decir, unos 40.

Aunque algunos se presentan voluntarios para hacer un turno extra, quedan entre 20 y 22 puestos por cubrir de los que se están encargado ginecólogos de Son Espases y Son Llàtzer.

La ecosoberanista ha considerado que esta "es la misma receta que se ha aplicado hasta ahora y que no ha funcionado", es decir, "añadir más turnos y más guardias a profesionales que ya están altamente quemados".

Carrió ha detallado que la plantilla de ginecólogos y comadronas del Hospital de Manacor es de 31 personas, pero que un tercio de ellas están de permiso, excedencia o reducción de jornada.

Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, cuando se activó dos veces el plan de contingencia, seis se pusieron de baja y tres estaban de permisos o excedencia, por lo cual sumaban 15 profesionales no operativos. De estos, ha recriminado, tan solo se lograron dos sustituciones.

FIDELIZACIÓN DE RESIDENTES

De forma paralela, ha explicado García, su departamento está intensificando la búsqueda de nuevos profesionales para que se puedan incorporar al Hospital de Manacor.

Está previsto que una residente que próximamente finalizará su formación en Granollers se incorpore en agosto al centro.

Además, se ha planteado a los residentes la posibilidad de permanecer en el IbSalut durante al menos los próximos tres años, una oferta que han aceptado cinco de los seis candidatos.

La búsqueda de profesionales, ha reconocido la consellera, ha sido uno de los principales retos que ha afrontado desde el inicio de la legislatura, pero que responde a una problemática que no solo se da en Baleares.

ACCESO A LAS TERAPIAS GENÉTICAS

Tras la intervención de García, la Comisión de Salud ha debatido dos proposiciones no de ley (PNL), una sobre el acceso a las terapias genéticas y otra relativa a las compensaciones por desplazamiento de los usuarios menorquines del IbSalut.

La primera, defendida por la diputada 'popular' Isabel Borràs, ha sido aprobada por unanimidad y, en líneas generales, insta al Gobierno central a impulsar la aceleración de la autorización de ensayos clínicos de terapias avanzadas con el objetivo de reducir los plazos.

En concreto, plantea la necesidad de los ensayos de terapias clínicas en el síndrome FOXG1 a un máximo de 60 días naturales y de facilitar la participación precoz de los pacientes españoles.

También reclama el refuerzo a los servicios de neurogenética y neurología pediátrica, dotándolos de recursos humanos, técnicos y organizativos necesarios.

La segunda, impulsada por el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha instado al Govern a garantizar el desplazamiento de profesionales a Menorca, Eivissa y Formentera para atender las demandas de atención sanitaria pública mientras no se puedan completar las plantillas por falta de profesionales.

Asimismo, ha reclamado el pago de las compensaciones en concepto de dietas, transporte y pernoctación para los usuarios del IbSalut que se tengan que desplazar a otra isla para recibir atención médica.