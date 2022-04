Gloria Santiago destaca que "las épocas republicanas son las que han traído más avances en derechos sociales"

IBIZA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Parlament y diputada de Unidas Podemos, Gloria Santiago, ha destacado que las épocas republicanas "son históricamente las que más han avanzando en derechos sociales".

"Detrás de la palabra república, tiene que haber un agregado y cuando se habla de horizontes republicanos, no se habla solo de cambiar el modelo institucional, sino de ensanchar derechos y de proteger a la gente", ha manifestado durante un coloquio en Ibiza.

La secretaria de Coordinación de Podemos Ibiza, Viviana de Sans, también ha subrayado que "se vive un proceso de cambio, en el que la sociedad reclama un sistema con el que sentirse representada".

El diputado en el Congreso y secretario de Horizonte Republicano y Profundización Democrática de Podemos, Rafa Mayoral, ha señalado, por su parte, que "la oligarquía está en crisis desde 2008". Por ello, ha añadido, "no puede seguirse con un modelo económico basado en la privatización y en la precarización, cómo es el neoliberalismo". "No somos mercancías en manos de políticos y banqueros. No vamos a dejar que nuestros derechos se vean recortados", ha hecho hincapié.

La diputada Gloria Santiago también ha matizado que ser de izquierdas "es un acto de fe en la mejora de España, en un país inclusivo, un mundo mejor, más feminista y más sostenible".