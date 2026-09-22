GOB y Terraferida reprochan al Govern que trate de tapar "pequeñas heridas" del turismo pero no haya un cambio de modelo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe en audiencia a los representantes del GOB y Terraferida tras las protestas contra la masificación turística de este verano. - CAIB

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El GOB y Terraferida han recriminado al Govern que intente tapar las "pequeñas heridas" generadas por el turismo pero no aborde un cambio de modelo.

Esta es una de las conclusiones que han extraído el presidente del GOB, Joan Moranta, la vicepresidenta del GOB, Tonina Siquier, y a la representante de Terraferida Maria Orts, tras la reunión mantenida este martes con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y otros representantes del Ejecutivo, en la que se ha puesto de manifiesto el desacuerdo entre ambas partes.

Orts ha apuntado que este cambio de modelo es lo que "necesita" la sociedad balear para que el residente "gane en prosperidad" y no se mire tanto "el crecimiento económico", porque "parece que es lo único para lo que tenemos que vivir pese a lo pase a los ciudadanos".

La integrante de la entidad ecologista ha incidido en que los datos ambientales con los que cuentan es que Baleares "no para de crecer", con un índice de presión humana que se incrementa, a pesar de la contención de plazas turísticas defendida por el Govern; un consumo de agua al alza con unos acuíferos que van a "peor" y una generación de residuos que "no deja de crecer".

Moranta ha desgranado algunas de las propuestas que le han trasladado a Prohens, como la declaración de Baleares como zona de mercado residencial tensionado, que se ha encontrado con la negativa del Govern.

Igualmente, ha censurado que el Govern pretenda hablar de la capacidad de carga del territorio, cuando para el GOB es un índice que es "fácilmente modificable", puesto que si por ejemplo falta agua, se construyen más desaladoras, o si falta energía, se crean nuevas conexiones eléctricas con la península.

El ecologista ha apuntado que el Govern "no quiere hablar de límites ecológicos, ni de seguridad ecológica", que, a su juicio, es lo que "necesitan" Baleares.

El Govern habría propuesta a estas organizaciones que vuelvan a la mesa del Pacto por la Sostenibilidad y estos le han replicado que no lo harán porque aceptan estos límites.

Orts ha ahondado que los límites "se han rebasado" y ha recalcado que las políticas del Ejecutivo tratan de "gestionar el desastre" y hacerlo "más eficiente", algo que "en el punto en el que estamos no es suficiente".

Siquier ha puntualizado que la sociedad mallorquina "ya está cansada de estudios, planes y mesas". "Nuestros hijos no podrán comprarse una casa, no podrán plantearse un futuro, un proyecto en común o difícilmente podrán quedarse aquí cuando viene gente con un poder adquisitivo más alto", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado su rechazo porque cada legislatura hay un Govern que monta "pactos o mecanismos" para hacerse una foto y "no ven cosas reales" o incluso en el Parlament se aprueban leyes que van en contra de lo que defienden.

El Govern por su parte ha alegado, en un comunicado, que la presidenta ha trasladado el "máximo respeto" a las movilizaciones sociales de este verano y ha expresado su comprensión por el "malestar social" derivado de los efectos del crecimiento turístico de las últimas dos décadas en Baleares.

Prohens ha expuesto las medidas adoptadas durante estos tres años en materia de contención turística, como la limitación de plazas turísticas, la prohibición de nuevos pisos turísticos, la lucha contra la oferta ilegal, la reducción del techo de cruceristas o la tramitación de las leyes para la limitación de la entrada de vehículos y coches de alquiler en Mallorca, Menorca e Ibiza, y ha escuchado las propuestas defendidas por los representantes del GOB y Terraferida.

Además, ha valorado el intercambio de opiniones y se ha comprometido a avanzar en la "contención turística", por lo que ha invitado a las entidades a volver al Pacto por la Sostenibilidad Social, Económica y Ambiental de Baleares como espacio de "diálogo y debate" para la transformación del modelo económico.