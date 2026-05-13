El Gobierno abre el plazo para solicitar ayudas a la industria para cubrir el coste del transporte marítimo y terrestre

Archivo - Un camión entra en un barco atracado en un puerto. - APB - Archivo

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha iniciado el proceso para recibir solicitudes de ayudas al transporte marítimo y aéreo de mercancías para el sector industrial de Baleares.

El Ministerio de Política Territorial, con la colaboración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha puesto a disposición de las empresas industriales del archipiélago una aplicación informática específica que permite la tramitación de las subvenciones.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno en Baleares ha indicado que estas subvenciones pretenden corregir el sobrecoste derivado de esta condición insular para el transporte y abastecimiento de materias primas para la industria, así como la distribución del producto final fuera del archipiélago o de una isla a otra.

El objetivo es contribuir a que los empresarios del archipiélago "compitan en igualdad de condiciones" con respecto a los del territorio continental. En la convocatoria del ejercicio anterior se destinaron cinco millones de euros a las ayudas, de las que se beneficiaron un total de 380 empresas.

Tanto la presentación de las solicitudes, como la tramitación de las mismas, se realizará vía electrónica, lo que propicia una "mayor agilidad en la gestión y concesión de las ayudas".

El Real Decreto-ley 4/2019 del Régimen Especial de Baleares supuso una "consolidación sustancial" de este sistema de compensaciones, que establece como sectores de atención preferente los de la madera, peletería, calzado, cuero, marroquinería, confección, bisutería y joyería, productos artesanales, productos industriales transformados o artículos para nutrición humana, entre otros.

A su vez, los productos industriales transformados, se pueden dividir en subsectores tales como: artes gráficas y relacionadas, fabricación y/o productos del vidrio, fabricación de productos para la construcción, corte, tallado y acabado de la piedra, fabricación de productos metálicos, construcción naval, fabricación de artículos de papel y cartón, industria química, y otros productos varios no contemplados en los anteriores.

Pueden ser beneficiarias de las ayudas las empresas de transformación con establecimientos ubicados en las islas, así como los distribuidores de los productos ya elaborados en Baleares, si la empresa fabricante no dispone de capacidad de distribución. El plazo para la presentación de las solicitudes finaliza el próximo 8 de junio.