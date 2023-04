El Gobierno asegura que "la modificación de Costas no afecta a la actual delimitación de Formentera"

FORMENTERA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha asegurado al senador socialista de Ibiza y Formentera, Rafael Ramírez, en una respuesta escrita, que "la modificación de Costas no afecta a la delimitación actual" de la Isla.

En una nota de prensa, los Socialistas de Formentera han informado que, según se refleja en una respuesta por escrito del Gobierno a una pregunta presentada por el senador de Ibiza y Formentera, Rafael Ramírez, la modificación del actual reglamento de Costas mediante el Real Decreto 668/2022 de 1 de agosto no afectará el actual límite de la costa de Formentera ni tampoco prevé modificaciones.

El senador socialista registró una pregunta el pasado 24 de febrero al Gobierno en la que "trasladaba la preocupación de la ciudadanía de Formentera sobre esta modificación y solicitaba información sobre cómo podría afectar a la Isla".

En una respuesta del pasado 18 de abril, el Gobierno asegura que "la modificación reglamentaria no afecta la delimitación vigente en

Formentera, y no está previsto incoar una nueva delimitación". De igual manera añade que "en cuanto a la delimitación del dominio público maritimoterrestre, hay que reiterar que no está previsto que haya modificaciones de la delimitación aprobada".

Ramírez ha transmitido la respuesta del Gobierno central a la

plataforma de afectados y ha señalado que "se continúa trabajando

de la mano para defender los intereses de vecinos que podrían verse afectados por una posible modificación de la delimitación".

El senador ha lamentado "la descarada manipulación política que han hecho varios partidos, encabezados por el PP y su candidata al Govern, Marga Prohens, así como desde Sa Unió intentando atemorizar a la ciudadanía de la isla".

En la respuesta del Gobierno se especifica que "con el Reglamento

General de Costas vigente, atendida la configuración morfológica de

Formentera, los criterios técnicos aplicables para identificar sus

bienes de dominio público maritimoterrestre son asimilables a los

criterios técnicos que se establecían en el Reglamento de Costas de 1989, con el que se tramitó la mayor parte de la delimitación vigente en la Isla (aprobado por O.M. de 21 de noviembre de 1997)".