El Gobierno y Baleares analizan la nueva propuesta de planificación de electricidad 2030 tras las alegaciones - MITECO

PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se ha reunido este lunes con el conseller de Empresa, Autónomos y Energía del Govern, Alejandro Sáenz de San Pedro, para analizar las modificaciones en la Propuesta de planificación de electricidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia.

La reunión, según ha señalado el Ministerio en una nota de prensa, forma parte de una ronda de contactos con las comunidades autónomas para exponerles los cambios introducidos en la nueva propuesta.

En el caso de Baleares, la propuesta contempla la construcción de 11 nuevos parques de subestaciones y actuaciones en la mayoría de los existentes, como Inca o Son Castelló, así como la construcción de 150 kilómetros de líneas, a los que se añade la repotenciación de otros 72 kilómetros de tendidos para incrementar su capacidad.

Entre las actuaciones consideradas preferentes, se encuentran la culminación del segundo enlace con la Península y del tercer enlace entre Mallorca y Menorca; también actuaciones para vertebrar la red de transporte, incluido el desarrollo del Puerto de Palma, para maximizar la interfaz transporte-distribución y la instalación de tres reactancias para mejorar la estabilidad del sistema eléctrico.

En conjunto, el Miteco plantea que las redes atiendan, sobre todo, demandas adicionales en la electrificación de los puertos de Eivissa, Alcúdia, Palma y Maó, y la construcción de nuevas viviendas, con atención también al desarrollo industrial y la electrificación del transporte.

Tas completar la fase de audiencia se ha incorporado una subestación y cinco nuevas posiciones para apoyo a la red de distribución.

El Ministerio ha destacado que la propuesta también prevé un aumento de 1,2 GW en la capacidad destinada a dar viabilidad a nuevas instalaciones de renovables.