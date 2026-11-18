El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y el delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BALEARES

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha calculado que la nueva planificación de energética supondrá un ahorro anual de 460 millones de euros al sistema eléctrico de Baleares y una reducción media de sus emisiones de CO2 de una tonelada al año.

Así se lo ha trasladado el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, al delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, en el encuentro que han mantenido este miércoles en Palma.

Posteriormente, ambos se han reunido por videoconferencia con las directoras insulares de la administración general del Estado en Menorca, Clara Mayans, y las Pitiusas, Raquel Guasch, según ha informado la Delegación en un comunicado.

"Para hacernos una idea, por cada euro que invertiremos en las redes eléctricas de Baleares, a través de esta planificación, la sociedad se beneficiará de un retorno de casi dos euros", ha ejemplificado Groizard.

El secretario de Estado ha destacado el impacto positivo que esta "ambiciosa" planificación, que se aprobará en los próximos días, tendrá "para la competitividad de las empresas y para el bienestar y la calidad de vida en las islas".

El plan ha sido "muy consensuado" con Baleares, que recibirá la mayor inversión, con una previsión de más de 2.800 millones de euros para el período 2027-2030.

La nueva planificación, ha señalado la Delegación, se suma a las ayudas del programa PREE del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destinadas a impulsar la climatización y mejorar la eficiencia energética en centros educativos y en el entorno sanitario y el sector terciario.

El Ministerio ya transfirió hace unos meses el 100% de los más de diez millones de euros asignados a Baleares en las tres líneas. Ahorra corresponde a la administración autonómica convocar su adjudicación.