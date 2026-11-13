El Gobierno crea 13 nuevas plazas de jueces y cuatro de fiscales en Baleares

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, entre ellas 13 de jueces en Baleares (+8% respecto a la plantilla actual) y cuatro de fiscales (+5,13%) para 2027.

De las 13 nuevas plazas judiciales para Baleares, diez son para Tribunales de Instancia de Palma, Eivissa y Maó; dos para la Audiencia Provincial de Palma y otra será de adscripción territorial (destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo).

Según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en un comunicado, en dos años (2025 y 2026) se han creado 29 plazas judiciales en Baleares (+19,9%).

Las 700 plazas creadas este viernes se suman a otras 700 que el Gobierno creó el pasado mes de julio para 2026. En total, 400 de fiscales y 1000 de jueces.

La distribución se ha realizado atendiendo a criterios objetivos -carga de trabajo, litigiosidad y población- y teniendo en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los Tribunales Superiores de Justicia.

La ampliación de plantilla se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias.

De las 500 nuevas plazas de jueces creadas para España, la mayoría son para reforzar la jurisdicción civil (81 plazas en los Tribunales de Instancia y 61 en las Audiencias Provinciales) y la social (104). La jurisdicción penal se refuerza con 96 nuevas plazas y los órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia de las provincias y localidades más pequeñas), con 87.

Otras 30 plazas son de adscripción territorial y 18 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer, lo que supone un incremento del 62,8% en dos años, pasando de 121 plazas a 197.

Las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia también se refuerzan con seis plazas más, la Audiencia Nacional con cuatro y los Tribunales Superiores de Justicia con 19.

Además, en toda España, el Gobierno crea 200 nuevas plazas de fiscales (+6,6%) que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales.