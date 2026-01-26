El Gobierno creará 13 plazas de jueces en Baleares en 2026

Archivo - Fachada del TSJIB y la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno creará 13 plazas judiciales en Baleares en 2026 para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales o el Tribunal Superior de Justicia.

Se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año de su historia, según ha destacado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en una nota de prensa este lunes.

Así, con este incremento se crearán en un solo año casi tantas plazas de jueces como en la última década, cuando se habilitaron un total de 14.

Estas 13 nuevas plazas serán para reforzar, entre otros, los tribunales de instancia de Palma, Ibiza, Inca y Manacor. La actual planta judicial crecerá un 8,8 por ciento en un año en Baleares.

Desde el Ministerio han subrayado que esta ampliación es "un hito más en la ambiciosa transformación" de la Justicia, que tiene como objetivo convertirla en un servicio público "más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía".

En total, el Gobierno creará 500 plazas en todo el país, un récord que es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Según el Ministerio, esta norma introduce un nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente, ya que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros. En cambio, crear un juzgado tradicional costaba alrededor de 500.000 euros.

De este modo, han indicado, la creación de las 500 plazas proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros, cuando con el modelo anterior sería de 260 millones de euros.

Del total de las 500 plazas a nivel nacional, 363 serán para tribunales de instancia, dos para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de justicia (siete), la Audiencia Nacional (cuatro) o el Supremo (tres).

Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales. En total, la planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5 por ciento en un año.

El Ministerio ha explicado que la distribución de las nuevas plazas se ha hecho atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las propuestas de las comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de justicia.

La creación y distribución de las 500 nuevas unidades judiciales se detalla en el Real Decreto que inicia ahora su tramitación, recogiendo las aportaciones del CGPJ, las comunidades autónomas y diversos ministerios como los de Hacienda e Igualdad.

Además de las 500 plazas anunciadas, sigue su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de las carreras Judicial y Fiscal, que prevé la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres año, un récord histórico con un incremento del 42,5 por ciento.

El Ministerio, han concluido en la nota de prensa, también sigue reforzando los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y auxilio judicial, con la convocatoria de 1.155 plazas el pasado diciembre.