El Gobierno destina 32,2 millones de euros a inversiones turísticas en Menorca

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, en Menorca - GOBIERNO

PALMA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Turismo ha destinado 32,2 millones de euros de fondos europeos a distintas inversiones turísticas en Menorca, entre ellas la adquisicón del Casal de Cultura Sant Antoni de Maó, el proyecto 'Port de Maó, Port Sostenible' y el aparcamiento de Sant Carles.

Precisamente, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha visitado este sábado tres de los proyectos financiados junto con el alcalde de Maó, Héctor Pons, según ha informado el Ministerio de Industria y Turismo en una nota de prensa.

Así, Sánchez ha visitado el Casal de Cultura Sant Antoni, cuya adquisición ha supuesto una inversión de 627.000 euros, de los cuales 408.000 los ha aportado la Secretaría de Estado de Turismo y, los 219.000 restantes, el Ayuntamiento de Maó con fondos propios.

"Los recursos públicos para el turismo están sirviendo para modernizar nuestros pueblos y ciudades, transformando nuestro modelo turístico para hacerlo más sostenible, humano y enfocado al bienestar de sus residentes", ha destacado Sánchez.

El segundo proyecto visitado han sido las actuaciones que se están haciendo en el puerto de Maó, por valor de 3,6 millones de euros, y que incluye actuaciones en materia de eficiencia energética, mejora de la movilidad y el mantenimiento de zonas públicas.

Por último, Sánchez y Pons han estado en el aparcamiento público disuasorio de Sant Carles, que consta de 50 plazas, en el que se han invertido 400.000 euros para su adecuación, con la finalidad de descongestionar el tráfico de la primera línea del puerto y mejorar la movilidad de la ciudad.

La secretaria de Estado ha puesto en valor la colaboración entre instituciones, gracias a la cual se está "consiguiendo trasladar los fondos europeos en mejoras concretas y tangibles para la ciudadanía". El objetivo, ha apuntado, es "invertir en Menorca para que continúe siendo Menorca, un lugar excelente para visitar, pero un lugar todavía mejor para vivir".

FORO TURISMO INTERNACIONAL DE ALAIOR

Previamente, Sánchez ha inaugurado el Foro de Turismo Internacional de Alaior, un encuentro para debatir sobre el futuro del turismo en Menorca, en el que también han participado la presidenta del Govern, Marga Prohens; el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; y el alcalde de Alaior, José Luís Benejam, además de otros representantes políticos y del sector turístico.

En el encuentro, Sánchez ha defendido el modelo de protección menorquín, que tiene su origen en el Plan Territorial Insular de 2003, y que "ha permitido que la isla tenga un modelo de sostenibilidad reconocido en todo el país, basado en la ordenación del crecimiento turístico y la conservación del territorio".