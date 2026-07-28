El Gobierno inicia los trámites para trasladar a tres menores migrantes no acompañados de Melilla a Baleares

Archivo - Dos migrantes pasean por la calle, a 27 de julio de 2025, en Ceuta (España). Un grupo de 27 menores extranjeros no acompañados ha abandonado Ceuta en la mañana de este lunes 28 de julio para partir hacia Andalucía.- Antonio Sempere - Europa Press - Archivo



PALMA, 28 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha iniciado los trámites para trasladar tres menores migrantes no acompañados de Melilla a Baleares, que se suman a los cuatro que ya arribaron al archipiélago en los últimos meses y a un quinto cuyo caso están resolviendo los tribunales.

Lo han informado las consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, durante una rueda de prensa celebrada este martes para hacer balance de la situación migratoria.

Por lo que respecta a la atención de los menores extranjeros no acompañados que llegan a las costas de las Islas en patera, Fernández ha asegurado que la semana pasada la administración autonómica recibió una propuesta de reubicación de la Delegación del Gobierno en Melilla para trasladar a tres menores que se encuentran tutelados en la ciudad autónoma.

La intención del Govern, como ha sucedido en los cinco casos anteriores, aunque no han tenido éxito en ninguno de ellos, es recurrir esta decisión ante los tribunales para tratar de frenar los traslados.

Fernández, en cualquier caso, ha llamado la atención acerca de el hecho de estos tres menores, según la información que han recibido, están cerca de cumplir la mayoría de edad y "han nacido el mismo día y en el mismo año" pese a no ser hermanos.

"Lo destaco porque creemos que los procesos para ver cuál es la situación de estos menores no se están haciendo como corresponde", ha subrayado la consellera.

También ha criticado que estas tres propuestas de traslado lleguen después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, dijera durante su reciente viaje a Palma que "no tiene sentido" que Baleares reciba menores migrantes de otras comunidades teniendo en cuenta el nivel de saturación de sus centros de atención, que actualmente tutelan a 880 niños y adolescentes extranjeros no acompañados.

A estos tres menores hay que sumarle cuatro que llegaron unos meses atrás procedentes de Canarias, de los cuales al menos dos ya han cumplido la mayoría de edad y han dejado de estar tutelados por los consells insulares, y un quinto, también del archipiélago, cuyo caso está siendo estudiado por los tribunales.

La Abogacía de Baleares recurrió a principios de julio la propuesta de reubicación, pero la justicia desestimó sus pretensiones. El siguiente paso, la propuesta de traslado definitivo, que es el estadio en el que se encuentra el caso en la actualidad, también ha sido objeto de recurso por parte de la administración autonómica.

La consellera ha considerado que esta política de traslados, que lleva en marcha más de un año, se está llevando a cabo de manera "irresponsable". "Hay menores que han sido trasladados aunqueno querían porque ya tenían arraigo en la comunidad autónoma de procedencia", ha afirmado.

UNA NUEVA APORTACIÓN ECONÓMICA PARA FORMENTERA

Fernández ha hecho un repaso general de la situación que viven los consells insulares en lo que respecta a la atención de los 880 menores migrantes no acompañados que se encuentran tutelados en las diferente islas del archipiélago.

A su parecer, la de estos niños y adolescentes es "una de las realidades más dramáticas" de la ruta migratoria entre Argelia y Baleares, "una de las más peligrosas que existe en el mundo y que día a día se está cobrando muchas vidas en el mar".

Las instituciones insulares, que tienen transferidas las competencias de atención de menores, están haciendo "un gran esfuerzo" tanto por el desembolso económico que supone la atención de los menores migrantes como por la dificultad para encontrar profesionales que trabajen en los centros de tutela.

La situación más "dramática", ha destacado, se vive en Formentera, que pese a ser la isla más pequeña del archipiélago es la que mayor presión migratoria soporta.

Hace meses el Govern inyectó tres millones de euros al Consell de Formentera para que pudiera hacer frente al gasto que supone la gestión de estos centros de menores y en la actualidad está trabajando para firmar un nuevo convenio.

Preguntada al respecto, la consellera de Familias no ha aclarado ni los plazos para que este acuerdo se materialice ni la cantidad económica que el Ejecutivo autonómico tiene previsto destinar.