El Gobierno licitará las obras del nuevo Tribunal de Instancia en Menorca por casi 20,9 millones de euros

Archivo - Fachada de los Juzgados de Avenida Alemania de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la licitación de las obras de construcción del nuevo edificio judicial de Ciutadella, con una inversión de cerca de 20,9 millones de euros.

El nuevo inmueble se ubicará en una parcela de más de 6.600 metros cuadrados situada en la zona de Santa Rita, cedida por el Ayuntamiento de Ciutadella. De este modo, el proyecto permitirá reunir en una única sede todos los órganos y servicios judiciales del municipio, que actualmente se encuentran dispersos en distintas ubicaciones.

Según han explicado desde el Ejecutivo central en un comunicado, el proyecto busca mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales y la atención a la ciudadanía, además de facilitar el acceso a la justicia.

El inmueble estará diseñado con criterios de accesibilidad universal, sostenibilidad y eficiencia energética. Asimismo, contará con espacios con capacidad para responder al posible crecimiento futuro de la actividad judicial en Ciutadella.