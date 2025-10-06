El Gobierno recaba datos sobre el posible asesinato machista de una mujer en Formentera

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda.- GUARDIA CIVIL - Archivo

Prohens condena los hechos y transmite su apoyo a la familia de la víctima

FORMENTERA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno contra Violencia de Género está recabando datos del asesinato de una mujer de 45 años en Formentera al tratarse de un posible caso de violencia machista.

Así lo ha informado el departamento en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X horas después de la muerte de la mujer.

De confirmarse, se trataría del segundo asesinato machista en lo que va de año en Baleares. El primero ocurrió el pasado mes de marzo en Puigpunyent, donde un hombre de 82 años mató a su mujer de 79 de un disparo.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado en sus redes sociales el presunto asesinato machista registrado este domingo en Formentera.

Prohens ha transmitido el apoyo a la familia y amigos de la víctima "en estos momentos tan dolorosos" y ha señalado que no se puede tolerar ninguna forma de violencia contra las mujeres.

Las víctimas de violencia machista pueden contactar con el 016 y 900178989, teléfonos gratuitos que no dejan rastro en las facturas. También con el 112 y con el 971 17 89 89, el servicio de atención 24 horas del Instituto Balear de la Mujer.

LOS HECHOS

La Policía Judicial de la Guardia Civil se encuentra investigando la muerte de una mujer, de nacionalidad italiana y de 45 años, en circunstancias violentas en Es Pujos, en Formentera.

Un equipo de investigadores se desplazaron este domingo de Mallorca hasta la menor de las Pitiusas para llevar a cabo las pesquisas.

Por las circunstancias en la que fue encontrada la fallecida en Es Pujols, se activaron los Equipos de Policía Judicial de Personas y el laboratorio de Criminalística.