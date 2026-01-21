El Gobierno reivindica la Plataforma Inteligente de Destino como una vía para transformar el turismo en Mallorca

Archivo - La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, durante la mesa redonda 'La transformación estratégica del modelo turístico español' en la IV Convención Turespaña, que se celebra esta semana en Arona (Tenerife). - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO - Archivo

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha reivindicado la Plataforma Inteligente de Destino (PID) como una herramienta para "transformar" el modelo turístico de Mallorca y de Baleares.

Así se ha expresado este miércoles en un acto celebrado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid y en el que han participado tanto el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, como el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard.

Sánchez ha defendido que este proyecto, financiado con 4,8 millones de euros procedentes de fondos europeos, "es un ejemplo de las inversiones de la Secretaría de Estado de Turismo para transformar el modelo turístico de las islas".

"Son proyectos que no sólo están transformando y mejorando la oferta turística, para hacerla más sostenible, competitiva y moderna, sino que también sirven para mejorar infraestructuras, servicios y espacios urbanos municipales, en el día a día de los residentes", ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación.

La secretaria de Estado ha felicitado al Consell de Mallorca por el estado de ejecución del proyecto y ha puesto en valor que la inversión se haya articulado a través de una "gobernanza multinivel" entre el Estado, la comunidad autónoma y las entidades locales. "Creo que todos podemos estar satisfechos", ha dicho.

El objetivo de la iniciativa, ha apuntado, es generar un ecosistema estadístico en todo el Estado que permita a las empresas, los turistas y las administraciones públicas disponer de una serie de indicadores "para poder tomar decisiones informadas".

De este modo, ha añadido, se pueden gestionar mejor los flujos turísticos y valorar los impactos medioambientales y económicos de esta actividad económica.

Según ha informado el Ministerio de Industria y Turismo en un comunicado, a través de los fondos Next Generation se han invertido 142 millones de euros en Mallorca y 287 millones en el conjunto de Baleares en materia turística.

UNA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DIGITAL

La plataforma PID Mallorca forma parte de la Plataforma Inteligente de Destinos creada a nivel estatal desde la Secretaría de Estado, que empezó a funcionar el pasado junio y que busca ser la primera infraestructura pública digital para el turismo.

Su objetivo es impulsar una transformación radical de la forma de gestionar el turismo en los destinos, la relación con las empresas turísticas, la experiencia del visitante y la calidad de vida del residente.

Para su puesta en marcha se ha aprovechado la red de Destinos Turísticos Inteligentes, que en Mallorca integran los ayuntamientos de Alcúdia, Calvià, Llucmajor, Palma, San Llorenç y Santa Margalida, además del Consell de Mallorca y la Mancomunitat del Pla.

Se seleccionaron 46 destinos turísticos de toda España para que, como el Consell de Mallorca, trabajen de forma pionera en sus proyectos y en sus propias soluciones tecnológicas.

REUNIÓN CON EL GOVERN

Sánchez ha anunciado que a lo largo de este miércoles tiene previsto reunirse con el conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzà, para hacer un repaso de la ejecución de los fondos europeos en Baleares.

Aunque el plazo para los diferentes proyectos acabará el próximo mes de junio, la secretaria de Estado ha dado por hecho de que se ejecutarán "prácticamente todos los fondos" que el archipiélago tenía asignados desde 2021.

Preguntada acerca de las previsiones turísticas para 2026, Sánchez ha previsto un freno al "efecto champán" posterior a la pandemia del coronavirus y la entrada en una fase de crecimiento "más sereno y más recomendable".

Eso, ha subrayado, supondrá una mejor distribución de los flujos turísticos en el conjunto de España, una mayor desestacionalización y una mejor diversificación de los mercados emisores.