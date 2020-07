Gómez reitera que el Govern no ha recortado en Salud, sino que ha reestructurado servicios debido a la pandemia

IBIZA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud y Consumo del Govern, Patricia Gómez, ha desmentido este martes en el Pleno del Parlament que hayan recortado en servicios sanitarios, aunque la situación de pandemia ha obligado a reestructurar algunas de estas prestaciones "para dar una atención excelente" a los usuarios, aclarando que "esto no es recortar".

Según ha declarado Gómez este martes en sede parlamentaria, "los profesionales se merecen recuperar todos los derechos que pierden cuando el PP gobierna".

La diputada del Grupo Popular, Tania Marí, ha preguntado a Gómez por su valoración sobre los recortes "camuflados" que están aplicando en la atención a los usuarios y en los derechos de los profesionales del área de Salud.

Marí ha afirmado que en cada pleno la consellera Gómez acusa a la oposición de "mentir y manipular", aunque la realidad y los titulares la señalan a ella a la hora de hablar de recortes.

La diputada del PP ha repasado que algunas unidades básicas de salud siguen cerradas o que desde 2012 el municipio ibicenco de Sant Joan contaba con una ambulancia, aunque por ahora este servicio está inactivo. También ha lamentado que se hayan cerrado un total de 140 camas hospitalarias con el riesgo de rebrotes existente. "Esto no es recortar, es una indecencia", ha concluido Marí.

Ante estas afirmaciones de la diputada 'popular', Patricia Gómez ha asegurado que "no puede entender de ninguna de las maneras" que el PP hable de recortes puesto que el Govern "invierte cada vez más en Salud".

También ha señalado que los "principales recortes en la historia del país" los llevó a cabo el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, destacando que en Baleares el PP llegó a recortar hasta 700 millones. "No me puede hablar de recortes cuando el Govern tiene un presupuesto más alto que el del año pasado", ha explicado Gómez.