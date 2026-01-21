Gómez señala que la integración en los tribunales de instancia ha transcurrido en Baleares sin especiales incidencias

Archivo - El presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, Carlos Gómez, durante la inauguración de las XX Jornadas de presidentes y presidentas de Tribunales Superiores de Justicia de España, en el Palacio de Justicia, a 4 de marzo - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Carlos Gómez, ha afirmado este miércoles que la integración en el archipiélago de los tribunales de instancia, en virtud de la entrada en vigor de la ley de eficiencia del servicio público de justicia, ha transcurrido sin especiales incidencias.

Lo ha explicado este miércoles en su comparecencia frente a la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exponer su currículum en el marco de su concurrencia a revalidar el cargo de presidente del TSJIB.

Durante su exposición, que ha durado alrededor de diez minutos, Gómez se ha referido al "acoplamiento difícil" de los funcionarios, muchos de ellos interinos, así como a algunos problemas con los teléfonos o la señalética.

En este punto, ha recordado que no tuvo éxito al reclamar que de la cartelería se eliminaran las referencias a Gobierno de España, recordando que el trabajo que se hace en las dependencias judiciales nada tiene que ver con el poder ejecutivo.

En la exposición de su currículum para que sea valorado en su candidatura, Gómez ha hecho especial hincapié en su contribución a la mejora de la formación de los jueces, recordando que entre 1999 y 2002 fue director de la Escuela Judicial, periodo en el que introdujo mejoras que todavía hoy se siguen aplicando.

También se ha referido a su paso, entre 2021 y 2024, por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este punto, ha puesto en valor que fue ponente de un dictamen sobre Venezuela en el que se condenaba a aquel país porque el poder judicial no tenía ni siquiera la apariencia de independencia judicial. Carlos Gómez fue el primer jurista español presente en este comité.

El presidente del TSJIB se ha referido, por otra parte, al hecho de que desde hace un año y medio propuso al CGPJ que se adscribiese en prórroga de jurisdicción a magistrados del TSJIB a otros órganos judiciales que sufren retrasos. Ha recordado que él mismo está firmando resoluciones en la Audiencia Provincial.