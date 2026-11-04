Gomila pide cambiar el modelo ferroviario después de la dimisión de Puente y ve "esperanza" tras el "revés" a Trump

La cabeza de lista de Ara Més-Fromt Ampli al Congreso, Carme Gomila - MÉS PER MALLORCA

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Ara Més-Front Ampli para las elecciones al Congreso, Carme Gomila, ha reclamado un cambio de modelo ferroviario tras la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y ha valorado la pérdida de la mayoría republicana en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos como "un revés" para Donald Trump y "una señal de esperanza" de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

La coalición ha señalado este miércoles en un comunicado que la dimisión de Puente "era imprescindible" y ha pedido que se investiguen "hasta el final" los accidentes ferroviarios de Urda, Adamuz y Gelida.

En este sentido, Gomila ha expresado su pésame a las familias de las víctimas del accidente y ha reivindicado su derecho a la verdad, a la reparación y al acompañamiento.

Asimismo, la candidata ha exigido que las investigaciones técnicas y judiciales examinen "toda la cadena de responsabilidades", incluida la de Adif, y ha rechazado que se señale a un trabajador "antes de aclarar los hechos".

Gomila atribuye al PP y al PSOE la responsabilidad política de haber consolidado "un modelo radial, centrado en Madrid, que ha priorizado las inauguraciones de alta velocidad y ha relegado el mantenimiento de la red convencional y de cercanías, que mucha gente trabajadora utiliza cada día".

La coalición ha propuesto una comisión de investigación, una auditoría independiente y un plan de choque plurianual que priorice la seguridad y el mantenimiento de la red existente. También defiende reforzar el control público del ferrocarril, mejorar las condiciones laborales y descentralizar su gestión con el traspaso de competencias y recursos a las autonomías.

Por otro lado, la candidata ha reclamado para Baleares que el Estado concrete el convenio ferroviario y destine más inversión a proyectos como los trenes de Llevant, Alcúdia y Llucmajor, así como para el tranvía de la bahía de Palma.

Gomila también ha valorado la pérdida de la mayoría republicana en las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos como "un revés" para Donald Trump y "una señal de esperanza".

Asimismo, ha considerado que el resultado muestra que "es posible plantar cara a las políticas de odio". "Por mucho ruido que hagan la desinformación y los algoritmos, lo que condiciona la vida de la gente sigue siendo pagar el alquiler, llenar la nevera y poder vivir dignamente en su casa", ha añadido.

A 25 días de las elecciones generales, ha defendido que "hay margen para ganar una mayoría amplia de izquierdas en el Congreso que haga de estas necesidades sus prioridades". "Garantizar un transporte público que funcione, facilitar el acceso a una vivienda y hacer posible que la gente llegue a fin de mes son tres formas de mejorar la vida cotidiana", ha concluido Gomila.