El Govern abona casi un millón de euros a 350 solicitantes de las ayudas al transporte por la Guerra en Oriente Medio

Imagen de recurso de unos camiones estacionados en un aparcamiento. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha publicado la tercera resolución de pago de las ayudas al sector del transporte para paliar los efectos de la guerra en Irán y Oriente Medio sobre la subida de los combustibles, con lo que suma un total de 349 ayudas en las se ha pagado cerca de un millón de euros.

El nuevo pago, publicado este jueves en el BOIB, se dirige a trabajadores autónomos del transporte de mercancías, con 23 ayudas por casi 40.000 euros que incrementan el número de beneficiarios de esta convocatoria a 288 --con un importe total de más de 553.000 euros--, según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en una nota de prensa.

A esto también se añade el pago de las 61 ayudas solicitadas por empresas del transporte discrecional de pasajeros en autobús, por más de 393.000 euros.

En total, durante la tramitación de las diferentes líneas de ayudas habilitadas en los ámbitos del transporte, el Govern ha estimado hasta ahora 1.175 solicitudes de ayudas, que incluye también las de las empresas del transporte de mercancías --268 ayudas--, el sector del taxi --527-- y los vehículos de transporte con conductor --31--.

Este volumen de las solicitudes estimadas representa más de la mitad de los casi diez millones de presupuesto de las siete líneas de ayudas convocadas para dar respuesta al aumento de precio del combustible provocado por la guerra en Irán y Oriente Medio.

En total, entre las siete convocatorias de ayudas al sector del transporte derivadas de la guerra, la Dirección General de Movilidad ha recibido 1.440 solicitudes en las diferentes líneas, correspondientes a un total de 7.636 vehículos.

En conjunto, con estas convocatorias que se abrieron el pasado mes de julio, el Govern destina casi diez millones de euros en ayudas a empresas y autónomos en todas las islas, con vehículos dedicados al transporte de mercancías y de pasajeros, entre camiones, autobuses, taxis y VTC, entre otros.

Esta suma de 9,85 millones, se enmarca en el Decreto Ley 1/2026 por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica producida por los efectos de la guerra e incluye seis millones de euros para compensar el aumento del precio del combustible en el transporte de mercancías.

Un total de 750.000 euros se dedican al transporte discrecional de viajeros, 500.000 euros al sector del taxi, 100.000 euros a los VTC y otros 2,5 millones de euros a las ayudas para el desguace de vehículos de transporte, como camiones y autobuses.