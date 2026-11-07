El Govern abona la práctica totalidad de las ayudas a la industria, unos 4,8 millones, por la guerra en Oriente Medio

Liquidadas el 90 % de las ayudas a la industria para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. - CAIB

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha liquidado el 90 por ciento de las ayudas a la industria para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio, con un importe abonado de 4,8 millones de euros.

Se ha abonado la totalidad de las ayudas presentadas sin deficiencias, tanto de la línea destinada a compensar el aumento de los costes de los combustibles y las materias primas como de la destinada al transporte para exportar mercancías, según ha indicado en una nota de prensa la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

En concreto, se han liquidado 4,4 millones de euros de la línea para compensar el aumento de costes y 425.825 euros de la línea de exportación.

A estos importes se añadirán, según la previsión actual, 348.600 euros que se pagarán en las próximas semanas. De esta cuantía, 256.000 euros corresponden a las ayudas por el aumento de costes y 92.600 euros a las ayudas al transporte para exportar mercancías.

Una vez efectuados estos pagos, el importe conjunto abonado en las dos convocatorias alcanzará los 5,1 millones de euros, divididos entre 4,6 millones de euros de la línea para compensar el aumento de costes y 518.425 euros de la línea de exportación.