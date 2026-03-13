El Govern abonará en marzo los atrasos de 2025 al personal del sector público autonómico

Archivo - Persona trabajando con un ordenador. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el acuerdo por el que se dispone el abono de los atrasos correspondientes al incremento retributivo del año 2025 al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y del resto de entes integrantes del sector público autonómico.

La medida permitirá que los cerca de 44.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma cobren en la nómina del mes de marzo los atrasos correspondientes al año 2025, derivados de la subida salarial del 2,5 por ciento aprobada para el personal del sector público.

El pago se efectuará de forma simultánea a todo el personal, con independencia de su situación administrativa, según ha explicado en rueda de prensa, actuando como portavoz, la vicepresidenta primera y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas.

Esta medida da cumplimiento a lo previsto en la Ley 6/2025, de 23 de julio, de presupuestos generales de la CAIB, y en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, relativo a las retribuciones del personal al servicio del sector público, que fija para el año 2025 un incremento retributivo máximo del 2,5 por ciento con efectos económicos desde el 1 de enero.

Asimismo, el ejecutivo tiene previsto abonar antes del 30 de junio, y en función de las disponibilidades presupuestarias, las cantidades reclamadas por UGT en los tribunales en relación con el recorte salarial aplicado a los funcionarios de la CAIB durante los años 2020 y 2021, después de que el sindicato haya retirado la demanda presentada.

Esta medida se suma a las mejoras retributivas ya aplicadas en las nóminas de los meses de enero y febrero.

Los empleados públicos han percibido, ya desde la nómina de enero de 2026, el incremento salarial del 2,5 por ciento correspondiente a 2025 y el complemento de insularidad, y en la nómina del mes febrero de 2026 también han cobrado los atrasos correspondientes al 35 por ciento de los alrededor de 150 millones de euros que quedaron congelados en la anterior legislatura.

Cabe recordar que el 65 por ciento del principal y de los intereses ya se abonaron en la nómina de septiembre de 2025.