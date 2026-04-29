El Govern abonará 4 millones de euros al Ayuntamiento de Eivissa en cumplimiento de la Ley de Capitalidad

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, en Ibiza - CAIB

EIVISSA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha autorizado el pago de cuatro millones de euros al Ayuntamiento de Eivissa en cumplimiento de la Ley de Capitalidad, garantizando así una financiación estable a través de dicha Ley, según ha destacado el Ejecutivo.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, ha asistido este martes en Eivissa una reunión de seguimiento de proyectos vinculados a la Ley de Capitalidad, celebrada en el Espacio Cultural Can Ventosa.

En el encuentro también han participado el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, y la consellera insular de Promoción Económica y Cooperación Municipal, María Fajarnés, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

Durante la reunión, el vicepresidente ha explicado que el Consell de Govern, en su sesión del pasado viernes, acordó autorizar el pago de cuatro millones de euros al Ayuntamiento de Eivissa en cumplimiento de la Ley de Capitalidad.

Costa ha destacado que "el Govern cumple con Eivissa y garantiza una financiación estable a través de la Ley de Capitalidad" y ha añadido que "esta aportación responde al compromiso firme del Ejecutivo autonómico con la ciudad y con su papel como capital insular, asegurando recursos para afrontar los costes que supone esta centralidad".

Asimismo, ha subrayado que la normativa vigente consolida una aportación mínima anual de cuatro millones de euros para el municipio y ha remarcado que "seguiremos trabajando de forma coordinada con el Ayuntamiento y el Consell para que estos fondos se traduzcan en mejoras reales para la ciudadanía".

Por su parte, Triguero ha valorado la transferencia y ha explicado que los fondos les permiten "reforzar servicios esenciales que repercuten directamente en la calidad de vida de los vecinos".

En concreto, ha señalado que destinarán estos recursos a limpieza, mantenimiento de parques y jardines, seguridad y conservación de las vías públicas, "que son ámbitos clave para una ciudad como Ibiza".

Asimismo, ha asegurado que, una vez adjudicadas las obras y gestionado el traslado de los alumnos del Patronato, el inicio de la reforma de Can Ventosa es inminente y los trabajos, financiados con la Ley de Capitalidad, comenzarán en los próximos días.

Triguero ha añadido que "la Ley de Capitalidad es una herramienta fundamental para poder dar respuesta al incremento de población y a la presión que soporta la ciudad, especialmente en determinados momentos del año".

Por su parte, la consellera insular de Promoción Económica y Cooperación Municipal del Consell de Ibiza, María Fajarnés, ha destacado también la importancia de la colaboración institucional.

La reunión también ha servido para hacer seguimiento de distintos proyectos financiados a través de la Ley de Capitalidad, así como para reforzar la cooperación entre administraciones en la planificación y ejecución de actuaciones prioritarias para la ciudad.

La Ley de Capitalidad de Eivissa establece un sistema de financiación específico destinado a compensar los costes derivados de la condición de capital insular y garantiza recursos estables para la prestación de servicios públicos y el desarrollo de proyectos estratégicos.