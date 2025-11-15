El Govern abre el concurso de ideas para la ampliación de la residencia Huialfàs de sa Pobla

Entrada de la residencia Huialfàs de sa Pobla. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha publicado el concurso con jurado para seleccionar el proyecto arquitectónico para la ampliación de la residencia pública Huialfàs, en Sa Pobla.

Este procedimiento constituye el primer paso para definir la propuesta arquitectónica del nuevo edificio, que se construirá en el solar contiguo al centro actual.

En una nota de prensa, la Conselleria ha explicado que el concurso está impulsado por el Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), ya que se enmarca en el protocolo de colaboración firmado recientemente para ampliar y modernizar Huialfàs.

El futuro edificio incorporará espacios adaptados al modelo de atención centrada en la persona, con zonas de convivencia, áreas terapéuticas y servicios orientados a reforzar el bienestar y la autonomía de las personas residentes.

El procedimiento incluye la concesión de premios a las tres mejores propuestas, con una dotación total de 12.000 euros. Además, el proyecto ganador podrá optar posteriormente a la redacción del proyecto ejecutivo mediante un procedimiento negociado, paso previo al inicio de las obras de ampliación.

"Con esta actuación, el Govern avanza en el desarrollo de una red pública de atención moderna, sostenible y centrada en las personas mayores dependientes", han destacado desde la Conselleria.