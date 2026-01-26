El Govern abre la convocatoria FOTOPAR 2026 - CAIB

PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear, a través de la dirección general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, ha abierto la convocatoria de subvenciones FOTOPAR 2026, con el objetivo de fomentar la implantación de energías renovables en el archipiélago mediante el apoyo a proyectos de energía fotovoltaica y microeólica, así como a sistemas de almacenamiento energético.

Así lo ha informado Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, en una nota de prensa, en que ha explicado que esta línea de ayudas se dirige a personas físicas con domicilio en Baleares, tanto si desarrollan una actividad económica como si no, y tiene como finalidad impulsar el autoconsumo, reducir la dependencia energética exterior y avanzar hacia un modelo energético más eficiente y sostenible.

La convocatoria prevé subvenciones para la instalación de nuevos sistemas fotovoltaicos y, o bien, eólicos con una potencia máxima de hasta 5 kWp/kW, así como para sistemas de acumulación de energía mediante baterías de ión-litio con una capacidad máxima de hasta 30 kWh, hecho que permite mejorar la autonomía energética de los hogares y optimizar el uso de la energía generada. Esta convocatoria mantiene las medidas de simplificación y agilización administrativa, impulsadas por el plan 'Acceleram'.

En cuanto al impacto territorial, Mallorca concentró durante 2025 el mayor número de solicitudes del programa FOTOPAR, con 579 expedientes y una inversión asociada de 2.529.353 euros. La siguieron Menorca, con 96 solicitudes y 562.700 euros de inversión; Ibiza, con 75 solicitudes y 268.272 euros; y Formentera, con 15 expedientes y una inversión total de 42.000 euros. El perfil mayoritario de los beneficiarios corresponde a particulares, hecho que evidencia el interés creciente de la ciudadanía por el autoconsumo energético.

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, ha destacado que "FOTOPAR es una herramienta clave para acercar la transición energética a los hogares y facilitar que la ciudadanía pueda producir y gestionar su propia energía". En este sentido, ha subrayado que "este tipo de convocatorias contribuyen a reducir la dependencia energética exterior y a avanzar hacia un sistema energético más resiliente, adaptado a la realidad insular".

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde este lunes, día 26 de enero, hasta el próximo 30 de abril. Una vez resuelta la concesión de la ayuda, los beneficiarios dispondrán de un plazo máximo de cuatro meses para ejecutar las actuaciones, y tendrán que presentar la justificación correspondiente antes del 31 de octubre de 2026.

Desde el Instituto Balear de la Energía se ha recordado que las personas interesadas pueden dirigirse a cualquier de las Oficinas para la Transición Energética para recibir información personalizada y asesoramiento durante todo el proceso de solicitud.