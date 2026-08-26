El Govern abre diez expedientes y detecta 53 infracciones en alimentos importados de terceros países

Fruta - CAIB

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha abierto diez expedientes y ha contabilizado 53 infracciones en los controles realizados este 2026 sobre productos alimentarios procedentes de terceros países comercializados en Baleares.

Este año, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, se han investigado 22 productos de diferentes categorías: siete hortofrutícolas, cinco conservas vegetales, cuatro frutas deshidratadas, dos vinos, dos bebidas espirituosas, una bebida no alcohólica y un aperitivo.

Los controles han incluido productos procedentes de 15 países, entre los que se encuentran Sudáfrica, Brasil, Perú, China, México, Vietnam, Argentina, Tailandia, Túnez, Turquía y Rusia.

Estas actuaciones han derivado en la apertura de diez expedientes y se han contabilizado 49 infracciones relacionadas con el etiquetado, dos con la composición de los productos y dos con cuestiones de trazabilidad.

Por categorías, el mayor número de infracciones de etiquetado se ha detectado en las frutas deshidratadas, con 22, seguidas de los productos hortofrutícolas, con 17.

Por otro lado, no se ha detectado la presencia de pesticidas prohibidas en las actuaciones llevadas a cabo en este sentido. En total, se han realizado 4.004 determinaciones: 1.566 en productos hortofrutícolas, 1.233 en conservas vegetales, 972 en frutas deshidratadas y 233 en aperitivos.

Las actuaciones forman parte de la línea de controles que la Conselleria lleva a cabo sobre estos productos procedentes de fuera de la Unión Europa y que, en los últimos tres años, ha intensificado.

El objetivo principal, además de comprobar el cumplimiento de la normativa, es proteger los intereses de los consumidores y defender el sector agroalimentario de Baleares ante posibles situaciones de competencia desleal.

"Tenemos muy claro que debemos estar al lado de nuestros agricultores y productores agroalimentarios", ha destacado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

En este sentido, ha considerado que no se puede exigir unos estándares muy elevados al sector de Baleares y, al mismo tiempo, mirar hacia otro lado ante los productos que llegan de fuera.

"Queremos garantizar que los productos que se comercializan aquí cumplen la normativa y que nuestros productores compiten en igualdad de condiciones", ha remarcado.

También ha puesto en valor que la línea de trabajo de la Conselleria responde a las demandas del sector productor de las Islas y tiene como finalidad principal evitar la competencia desleal con los productores locales.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha señalado que estos controles "permiten comprobar de manera efectiva que los alimentos procedentes de terceros países que se comercializan en las Islas cumplen las exigencias establecidas y actuar cuando detectamos cualquier incumplimiento".

"Continuaremos intensificando este trabajo porque las normas deben ser las mismas para todos los productos que llegan al consumidor, independientemente de su origen", ha concluido.